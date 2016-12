18 febbraio 2014 Giovane barbuta vince contro il bullismo: "Dio mi ha voluta così e io sono felice" Gb, la svolta dopo aver aderito al Sikhismo, religione che vieta il taglio dei peli Tweet google 0 Invia ad un amico

12:33 - La sua battaglia più grande, Harnaam Kaur, l'ha vinta contro il bullismo e contro gli sguardi della gente che la vedevano come diversa. Ma da quando lei stessa si è accettata com'è, con l'aiuto della fede, quell'incubo è svanito. Harnaam Kaur è una ragazza 23enne di Slough, nel Regno Unito, affetta da una sindrome che le causa la crescita di una foltissima barba. Dopo mesi passati in casa indossando abiti maschili e tentando ogni tipo di depilazione, è stata la fede a permettere alla 23enne di ritrovare il sorriso. A sedici anni Harnaam Kaur ha aderito al Sikhismo, religione che vieta il taglio dei peli sul proprio corpo, e da allora è felice: "La barba sul mio viso è parte di me, Dio mi ha fatta così e io sono felice".