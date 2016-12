4 aprile 2014 Giardiniere da Formula 1 con il tosaerba più veloce del mondo Supera i 200 chilometri orari e si guida come una macchina da corsa Tweet google 0 Invia ad un amico

16:42 - In questo modo l'erba sui prati sarà sempre ben tosata. Perché la Honda ha creato il tosaerba che va veloce come una saetta e toglie ogni fatica. Anzi fare giardinaggio sarà proprio un gioco. Lo si guida come una macchina da F1 e va oltre i 200 chilometri orari. Da non credere.