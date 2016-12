11 gennaio 2014 Giappone, un "tuffo" gelato per purificarsi La cerimonia è una tradizione che si tiene ogni inizio anno nel tempio di Kanda Myojin Shrine a Tokyo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:13 - Per iniziare un anno nuovo sotto i migliori auspici niente è come un bel bagno gelato all'aperto in pieno inverno. O almeno così la vedono i giapponesi che hanno preso parte al rito nel tempio di Kanda Myojin Shrine, a Tokyo. Catino alla mano, "mutanda" di ordinanza e via... la purificazione è servita.