Giappone, treno o albergo di lusso?

08:57 - Sembra un albergo cinque stelle ma in realtà è un treno. Un treno decisamente di lusso non a caso progettato da Ken Okuyama, designer che ha lavorato per Pininfarina e ha realizzato le linee di alcune Ferrari. A metterlo sulle rotaie ci penserà la compagnia ferroviaria Japan Railway East. Il primo viaggio è previsto per il 2017 ma non sarà una vacanza per tutti: i posti a bordo sono solo 34 e per tre giorni i prezzi dei biglietti partiranno dai 2mila euro.