Giappone, popolazione in calo: nel 2050 il 60% del paese sarà disabitato

10:54 - Nel 2050 il 60% del territorio giapponese sarà disabitato, a causa della costante diminuzione della popolazione. A lanciare l'allarme è stato il ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti di Tokyo, che ha messo a punto una nuova politica basata su due principi: la creazione di città sempre più agglomerate e collegamenti sempre più efficienti, con una linea ferroviaria ad alta velocità a lievitazione magnetica.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Asahi Shimbun’ le aree disabitate sono già aumentate del 20% e il futuro è assai poco roseo. Secondo una ricerca nel 2050 le regioni non popolate passeranno dal 53 al 62% e gli abitanti di queste zone saranno dimezzati.



Nel 2013 un calo record - Il problema della diminuzione della popolazione, che per metà del secolo passerà dagli attuali 127,5 a 97,08 milioni abitanti, è una piaga per il paese del Sol Levante: nel 2013 abbiamo assistito a un calo record di 244.000 unità, secondo le stime del ministero della Salute nipponico.



Uno studio: estinzione in 1.000 anni - Ancora più allarmante uno studio del 2012 condotto da alcuni ricercatori della Tohoku University: il popolo giapponese rischierebbe l’estinzione entro 1.000 anni a causa del declino delle nascite.