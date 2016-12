Giappone, per i suoi 40 anni Hello Kitty si concede un viaggio spaziale

11:42 - Per festeggiare i suoi 40 anni, la gattina più amata e famosa al mondo, la giapponese Hello Kitty, si concede una "passeggiata spaziale". Dal lancio nel mese di giugno in Russia del mini satellite Hodoyoshi-3, un pupazzetto di Hello Kitty alto quattro cm guarda infatti la Terra da una finestra. Sopra la finestra appaiono, su un piccolo schermo incorporato nella parete, i messaggi in inglese e in giapponese inviati dai fan.