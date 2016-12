Giappone, non riesci a salire sul treno? Ti aiuta il controllore

16:22 - Pensare che c'è ancora tanta gente che si lamenta dei trasporti italiani... Questo video mostra come i giapponesi si facciano comprimere pur di non perdere il treno. Non sono i viaggiatori che si prendono a spallate pur di entrare. Aspettano con calma davanti alle porte, poi ci pensano i controllori a darti quella spintina che manca. Insomma, probabilmente, vedendo bene le immagini possiamo immaginare i requisiti per lavorare per i trasporti in Giappone: una bella forza nelle braccia. Ovviamente la palestra è inclusa nel servizio!