7 marzo 2014 Giappone, la cultura manga è ovunque

I personaggi sono sulle fette da tostare Hittomii è un artista appassionato d'arte e dei fumetti della sua nazione, per questo ne disegna i personaggi sul pane, con tecniche di precisione estrema Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:16 - I manga non sono solo su carta, in edicola e nelle fumetterie. Si possono trovare anche sul pane da tostare, almeno in Giappone, dove la cultura a loro legata si può trovare ovunque. Grazie ad un artista di nome Hittomii, le tipiche figure del fumetto nipponico si possono anche mangiare a colazione o per dessert.

Hittomii infatti utilizza il pane tostato per disegnare le sue illustrazioni, ovvero volti con i famosi lineamenti manga. L'operazione non è semplice, le fette non hanno la consistenza di una tela. Si deve usare un foglio di plastica trasparente, per creare uno stencil; i colori quindi vengono dati da spolverate di cacao, tè o corcuma.