Giappone: alla fiera delle pompe funebri prova generale del proprio "addio"

09:49 - Sentiamo spesso parlare di fiere dell'artigianato, di quelle dei matrimoni, cibo e tanto altro... Ecco magari quella della "morte" può scioccare leggermente. A Tokyo circa 5.000 visitatori hanno partecipato al "Shukatsu Festa 2014": un vero e proprio invito all'organizzazione della cerimonia di passaggio. Alla fine, per tutti i passi importanti bisogna prepararsi e perché far scegliere ad altri come morire? Capelli, trucco, vestiti e bara: tutto come lo desiderate in largo anticipo (almeno si spera).