6 febbraio 2014 Giappone, al Sapporo Snow Festival in scena dei veri e propri palazzi di ghiaccio Lasciano a bocca aperta le architetture ricreate per l'evento annuale che si tiene nella città nipponica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:57 - Altro che una carota per il naso e una sciarpa intorno al collo: a Sapporo, in Giappone, dove si tiene il "Sapporo Snow Festival" il concetto di pupazzo di neve è "leggermente" più complesso. L'evento, arrivato alla sua 65esima edizione, ospita una vera e propria gara alla scultura più bella e strabiliante. E i risultati non possono che lasciare a bocca aperta.