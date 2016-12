Gesti all'italiana, la guida per gli stranieri in un video

09:32 - E' pieno così, ho fame, non m'interessa. Tutti gli italiani sanno esprimere questi concetti senza aprire bocca e muovendo solo le mani. Ma la grande gestualità delle italiche genti getta nello sconforto gli stranieri. Per aiutare gli statunitensi in trasferta nel Belpaese, il Consolato Usa di Milano ha preparato un video con tanto di canzone rap. Un "traduttore" semiserio per evitare "incidenti diplomatici".

Utile ma con brio - Musichetta trascinante, taglio sbarazzino e coreografia mutuata dai gesti a noi così familiari, il video può essere un prontuario per gli stranieri in Italia. Gli impiegati del Consolato Usa si sono cimentati nell'audiovisivo senza prendersi troppo sul serio, qualcuno ha osato pure la cravatta attorno alla testa, a mo' di Rambo.