Germania, cartolina arriva dopo 44 anni

14:02 - Aveva indovinato il titolo della canzone protagonista di un quiz radiofonico. E aveva immediatamente inviato una cartolina all'emittente radiofonica per vincere il concorso. Peccato che correva l'anno 1969 e che la Germania era divisa. Lui, Guenter Zettl, abitava nella filosovietica Ddr. La radio, invece, trasmetteva dall'Ovest. In mezzo un muro passato alla storia e la Stasi, la temibile polizia segreta della Repubblica democratica tedesca. La missiva fu intercettata e sequestrata. Solo 44 anni dopo, un ex agente l'ha ritrovata e l'ha spedita ai destinatari.