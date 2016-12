6 aprile 2014 George W. Bush in mostra a Dallas con i ritratti dei leader politici mondiali Da Putin a Berlusconi, i dipinti dell'ex presidente americano dal 5 aprile in esposizione alla George W. Bush Presidential Library and Museum Tweet google 0 Invia ad un amico

14:04 - Da sabato 5 aprile al George W. Bush Presidential Library and Museum di Dallas, negli Stati Uniti, è aperta al pubblico "The Art of Leadership: A President’s Diplomacy", un'esposizione di 24 ritratti realizzati dall’ex presidente americano George W. Bush che vede protagonisti i volti dei più potenti leader del mondo: dall'ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi all'attuale presidente russo Vladimir Putin, dal Dalai Lama all’ex primo ministro britannico Tony Blair, sarà possibile visitare i soggetti in mostra fino al 3 giugno. Intervistato dalla figlia Jenna, giornalista della NBC, Bush ha confessato di aver scoperto un innato e spiccato talento pittorico sbocciato proprio durante i suoi 8 anni di presidenza.