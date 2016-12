Gb, per i suoi 100 anni anziana si regala uno show con spogliarellista

18:10 - Cent'anni sono un traguardo davvero importante e, per festeggiarli nel migliore dei modi, l'arzilla vecchina Doris Deahardie ha pensato bene di ingaggiare un aitante spogliarellista. Eccola mentre si diverte in un pub di Retford, in Gran Bretagna. Più in forma di una teenager, Doris guarda e accarezza il ballerino che si spoglia totalmente in onore della festeggiata. Per concludere, un pizzico di panna montata non guasta mai. E il video della performance conquista il web.