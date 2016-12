Gb, la tripla piroetta della guardia di Sua Maestà per far divertire i turisti

10:27 - Quando il gatto non c'è i topi ballano. Ma qui siamo a Buckingham Palace e, mentre la regina Elisabetta era fuori sede per le vacanze, a danzare è stata la guardia di Sua Maestà. Forse per far passare più velocemente le due ore di turno, ha pensato bene di far divertire i turisti con una tripla piroetta. La guardia, inoltre, si mette a camminare pianissimo per poi accelerare il passo, con uno straordinario effetto comico. Da Buckingham Palace solo un no comment, ma c'è la possibilità di un'azione disciplinare.