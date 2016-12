21 luglio 2014 Gb, l'indirizzo sulle lettere diventa un rebus per postini L'idea di un creativo che si è divertito a realizzare delle buste in cui l'indirizzo è un puzzle, un disegno o un gioco di enigmistica Tweet google 0 Invia ad un amico

08:23 - Il Graphic Designer inglese James Addison si candida a diventare il tormento dei postini della Royal Mail: sua l'idea di spedire delle lettere in cui l'indirizzo e il nome del destinatario sono dei veri e propri rebus. C'è la busta in cui l'intestazione è scritta in codice criptato, quella in cui la facciata dell'edificio è disegnata e quella in cui a occuparsi della consegna è un (finto) piccione viaggiatore. Sul proprio sito Addison scrive che la Royal Mail è "una macchina efficiente, con uno spirito molto umano e un grande team di persone dedicate a consegnare ogni lettera ricevuta. Dubito fortemente che qualsiasi altro servizio postale al mondo avrebbe consegnato le mie buste eccentriche e spiritose".

Puzzles for Postmen from James Addison on Vimeo.