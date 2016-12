23 aprile 2014 Gb, il figlio non mangia e la mamma gli prepara packed lunch creativi I cestini del pranzo sono considerate opere d'arte. E spopolano sul web Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:50 - Era stanca di vedere il figlio di sei anni inappetente a scuola. E così ha iniziato a preparargli dei pocked lunch talmente creativi e sfiziosi da diventare delle opere d'arte. Così un'intraprendente mamma 32enne di Winchester, in Gran Bretagna, ha trasformato la passione per i cestini del pranzo in un caso mediatico. Le sue creazioni stanno spopolando sul web, a partire dal suo profilo Facebook.