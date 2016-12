27 giugno 2014 Gb, il figlio le chiede se è incinta

Allora madre dimagrisce di 63 kg Shoccata dall'osservazione del bambino, la donna si è sottoposta ad un drastico programma dietetico e in un anno è riuscita nell'impresa di sbarazzarsi di tutto quel peso

11:22 - Una donna di 29 anni di Llanelli, nel Sud del Galles (Gb), ha perso 63 kg con una dieta in un solo anno. Il miracolo per Gemma Davies è avvenuto in seguito allo shock per l'osservazione di uno dei suoi tre figli che le aveva chiesto se era ancora incinta. Così la donna ha deciso di iscriversi ad un gruppo di dimagrimento e di rinunciare a patatine, dolci e cioccolata. Con risultati evidenti.