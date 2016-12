Gb, guida l'auto della fidanzata in un circuito nel bel mezzo di una gara

13:40 - "Idiotic teenagers" è il titolo della bravata ripresa e pubblicata sul web da un giovane inglese che ha guidato l'auto della sua ragazza durante una gara nel circuito di Brands Hatch, nel Kent. Nel video che in pochi giorni ha raggiunto 180 mila visualizzazioni, la ragazza seduta al fianco del giovane impavido alla guida, urla disperata di fermarsi: "Non riesco a respirare", dice terrorizzata. Un altro ragazzo seduto sul sedile posteriore riprende la folle corsa con il suo cellulare e ride e asseconda il suo amico. Il filmato immortala il momento in cui il giovane pilota, Jack, oltrepassa i controlli di sicurezza e spericolato si immette nel circuito mentre le altre auto in corsa gareggiano a gran velocità. Un pomeriggio da brivido insomma che poteva trasformarsi in una brutta tragedia.