Gb, esplode una sigaretta elettronica dietro il bancone di un bar

16:42 - Momenti di paura in un bar in Inghilterra. Una sigaretta elettronica è esplosa dietro il bancone del locale mentre una barista, di 18 anni, dopo aver servito una pinta di birra a un cliente, gli stava rendendo il resto. Tanta paura, ma nessun danno a seguito dell'incidente. La ragazza infatti sta bene: la vampata di fuoco scaturita dalla deflagrazione ha lambito solamente il vestito della 18enne. Le immagini sono state catturate dalle telecamere a circuito chiuso del bar e pubblicate in Rete.