14 febbraio 2014 Funny Valentine, le immagini

più ridicole per dire "ti amo" Dagli arcieri a petto nudo al twerking, dal barbecue nuziale alla fidanzata legata a un muro, non sempre le foto per la festa degli innamorati riescono alla perfezione

09:54 - San Valentino, la festa dell'amore. Ma se non tutte le ciambelle riescono col buco, lo stesso vale per le foto ricordo del giorno più romantico dell'anno. Ecco allora una carrellata delle foto più ridicole per dire "ti amo". Perché, a quanto pare, non sempre l'amore è fotogenico.