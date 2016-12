8 marzo 2014 Frutta e verdura pronta a cambiare: alimenti che assomigliano a ben altro Carote che assomigliano a eroi supergalattici o banane a cetrioli..cause naturali o artificiali modificano le loro sembianze, tanto da raffigurarle anche in dipinti... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Non sempre i prodotti alimentari sembrano ciò che realmente sono. E' il caso di frutta e verdura che per varie ragioni, naturali o artificiali, può crescere in forme del tutto strane: se una parte è segnata, questo può rallentare la crescita in quella zona e farla deformare, oppure la fertilizzazione del suolo inconsistente può anche causare una strana crescita. Talvolta gli ortaggi possono essere anche costretti dall'uomo a crescere artificialmente racchiudendoli in forme di vetro o altro. La particolarità di queste somiglianze, fa sì che anche pittori si cimentino nel dipingere quadri raffiguranti alimenti che assomigliano ad altro. E' il caso di Hikaru Cho, nella sua serie "Non è ciò che sembra" che illustra per esempio banane che sembrano cetrioli, mandarini a pomodori o ancora uova a melanzane.