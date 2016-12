3 luglio 2014 Frank Sinatra e Ava Gardner: la prima casa della storica coppia è in vendita L'immobile è stato messo sul mercato con una richiesta di poco inferiore ai 5 milioni di dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

15:36 - Tra la fine degli anni ’40 e i primi anni ’50 quello tra Frank Sinatra ed Ava Gardner fu uno degli amori più chiacchierati dello Star System mondiale. Una volta sposati i due cominciarono la loro vita come marito e moglie nella casa al 2260 di Maravilla Drive a Los Angeles e oggi quella casa è in vendita tramite LuxuryEstate.com.

La casa, in vendita sulle pagine del portale dedicato agli immobili di lusso con una richiesta pari a 4,95 milioni di dollari, ha una superficie complessiva di oltre 1.000 metri quadrati, 400 dei quali solo nel corpo principale che conta quattro camere da letto con vista sulle colline della Città degli Angeli e diverse finiture di pregio come i pavimenti in legno di rovere grigio. Frank ed Ava non furono gli unici divi a vivere fra quelle mura, infatti, anche Bela Lugosi, il più famoso Dracula di Hollywood di tutti i tempi, vi visse negli anni ’30 quando era al culmine della sua popolarità.