Francisco Franco diventa un punching ball Artista spagnolo denunciato dai nostalgici

Da ora in poi potrà prendere a pugni in faccia Francisco Franco, il dittatore che ha dettato legge in Spagna dal 1939 al 1975. Sempre che i giudici non glielo impediranno. Finirà in tribunale l'ultima creazione di Eugenio Merino, nato a Madrid proprio nell'anno della morte del Caudillo. Il suo punching ball raffigurante il generale, già in passato preso di mira dallo stesso artista, gli è valso una denuncia per vilipendio presentata dalla fondazione che porta il nome dello stesso Franco e parecchie critiche. A 39 anni dalla sua morte, il "duce spagnolo" divide ancora la penisola iberica.