13 settembre 2014 Foto buffe contro le strade dissestate

L'iniziativa di due fotografi lituani L'idea di un gruppo di amici era quella di attirare l'attenzione del governo sulle pessime condizioni delle strade in Lituania e ci sono riusciti, immaginando tutto quello che si potrebbe fare nelle buche nei pressi di Kaunas Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - Si fanno chiamare Z999 e sono un gruppo di amici lituani a cui non manca di certo la fantasia. Indignati per le condizioni delle strade del loro Paese, hanno deciso di agire. Non con una manifestazione, però, ma con degli scatti ironici. Hanno ingaggiato due fotografi professionisti e hanno realizzato il loro piano: mostrare quante attività, normalmente praticate altrove, sono rese possibili dalle strade dissestate. Così nelle buche hanno organizzato un set davvero esilarante. Qualcuno pesca, altri si lavano i denti, e c'è pure qualcuno che si tuffa o si cimenta in un'esplorazione speleologica. Strizzano l'occhio agli spettatori, ma sembrano dire: "chi vuol capire capisca".