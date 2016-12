13 gennaio 2014 Foggia, messa in vendita una grotta abitabile completa di tutti i comfort Centottante metri quadrati di originalità al prezzo di 340mila euro, studiata nel dettaglio per non dare problemi di umidità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:16 - Una casa veramente particolare quella messa in vendita a Peschici, in provincia di Foggia, su internet: una grotta abitabile ristrutturata in modo da essere completamente agibile e completa di ogni tipo di comfort, grande circa 180mq e messa sul mercato al prezzo di 340mila euro. Maurizio, il proprietario, l'aveva ristrutturata per le figlie, le quali però hanno scelto soluzioni differenti. Il locale è composto da due camere da letto, due bagni, salotto, cucina, box doppio e un piccolo cortile che offre alla vista uno squarcio bellissimo di Adriatico. Per combattere l’umidità e garantire il riciclo dell’aria, trattandosi pur sempre di una grotta, tutto il soffitto e le pareti sono stati dotati di tubature con sfogo all’esterno e di split che assorbono l’umido.