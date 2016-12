Filippine, devoti cristiani immersi nel fango per un buon raccolto

08:20 - I cristiani filippini stanno diventando i praticanti religiosi più ortodossi. Dopo le crocifissioni reali durante la Pasqua ora tocca al Festival del fango. Una tradizione secolare che si svolge ad Aliaga, 120 km a Nord di Manila, che è una sorta di battesimo per i coltivatori. I fedeli si ricoprono di fango e foglie per chiedere l'intercessione divina per un buon raccolto.