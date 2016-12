17:33 - Bocche spalancate in un grido soffocato dalla stoffa, cappi, corpi nei sacchi neri della spazzatura. A fare da sfondo, boschi desolati, laghi sperduti o il semplice buio. Sono questi alcuni degli elementi del lavoro artistico del fotografo statunitense Christopher McKenney. Nel suo sito, si definisce un'artista concettuale specializzato nel surrealismo horror.

Un profluvio di citazioni – Le immagini dark di McKenney, nella loro originalità, sono un profluvio di citazioni tra cultura alta e pop. A partire dal panno che intrappola le teste, ispirato a Magritte, per continuare con i cappucci tipici del Ku Klux Klan.



Le espressioni che si intravedono nella stoffa ricordano le maschere del teatro greco. Alcuni scenari sembrano tratti dal telefilm di David Lynch "Twin Peaks". Mentre la mano staccata dal braccio non può non ricordare "La Famiglia Addams".