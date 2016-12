17:26 - Non solo europee, regionali e comunali, le elezioni si fanno anche per la Luna. L'immagine più artistica che la raffigura si può votare tra cinque opzioni fino al 6 giugno sul sito del Lunar Reconaissance Orbiter (Lro), mandato in orbita dalla Nasa per studiare più da vicino il nostro satellite naturale. La foto vincitrice sarà svelata in occasione del quinto anniversario del lancio, il 18 giugno.

Starry Night - L'immagine Starry Night ha fondo blu e piccoli circoli gialli con macchie rosse. Questi colori hanno un significato preciso. L'altimetro laser a bordo del satellite artificiale invia impulsi sulla superficie della Luna. Questi rimbalzano fornendo agli scienziati la distanza esatta dalla Luna, la forma della sua superficie con informazioni su rilievi e avvallamenti.



Clerke Crater -Immagine in bianco e nero per la parete interna del cratere Clerke. Una bocca enorme, di sette chilometri di diametro, che si trova vicino all'area dov'è atterrato Apollo 17 nel 1972.



Diviner North Pole -Un'esplosione di colori forti in quest'immagine che rappresenta le temperature notturne nel Polo Nord della Luna catturate tramite lo strumento Diviner. Le aree più fredde sono in blu e viola, quelle più calde in arancio e rosso.



Linné Topography - Linné è un cratere lunare giovane, di 2,2 chilometri di diametro. L'immagine stereo fornisce agli scienziati informazioni sulla profondità.



Tycho Central Peak - Ombre e sfumature di grigio per la foto del picco centrale del cratere Tycho. L'istantanea ha catturato la vista all'alba. La sommità è di 2 km al di sopra della base del cratere.