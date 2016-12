12 marzo 2014 Egitto, il cinema alla fine del mondo

13:15 - Digitando su Google Maps la chiave di ricerca "Sinai Peninsula desert" comparirà sullo schermo una grossa distesa di area desertica. Ingrandendo e scrutando il paesaggio non molto distante da Sharm el- Sheikh è però possibile individuare qualcosa di inaspettato. Alcune linee, dall'alto, formano un rettangolo. Quelle linee in realtà sono file di sedie, messe lì per assistere a proiezioni cinematografiche.

La scoperta è stata fatta da Kaupo Kikkas, fotografo estone che ha portato avanti una ricerca sulla storia di questo luogo, costruito non distante dalla maggiore località balneare egiziana. Le sedie e le altre parti della struttura sono abbandonate da anni, in mezzo a dune e cumuli di sabbia che potrebbero inghiottirle.



Cosa ci fa un cinema nel deserto? Il fotografo ha spiegato che il progetto di proiettare film in quest'area era nato più di un decennio fa, per mano di un francese. Questa persona si recò al Cairo e acquistò il necessario per accogliere gli spettatori da un vecchio teatro. La costruzione del cinema all'aperto andò avanti e si arrivò alla serata d'inaugurazione. Quel giorno però andò tutto storto: sembra che il generatore di energia elettrica fu sabotato e nessun film venne poi mai proiettato. La teoria è quella del sabotaggio da parte delle autorità locali, scontente del progetto. Ora i 150 posti a sedere sono sferzati dalla sabbia e sono stati ribattezzati da molti come "il cinema alla fine del mondo".