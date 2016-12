Ecco Matt, l'uomo più vanitoso al mondo (e più bello, secondo lui)

11:21 - E chi saranno mai Mister Universo o tutti quei divi di Hollywood che fanno girare la testa alle fanciulle del nostro pianeta? Nel Regno Unito c'è un tale Matt Dunford che si ritiene l'uomo più bello del mondo. Sicuramente il più vanitoso.



Matt è un 28enne dal fisico marmoreo, atletico con muscoli ben definiti. Nella vita fa il personal trainer, il culturista e, ovviamente, il modello. E' diventato una vera e propria star del web e non accetta paragoni: per lui Brad Pitt è un mediocre e Tom Cruise patetico. Orgoglioso di definirsi il più bello del mondo ha un solo compito: cercare di non rovinare quello che è già perfetto, cioè tutto.

E a donne? Nessua fidanzata, e giura di doversi pure difendere dalle orde di fan indiavolate. Single e felice punta solo alla carriera.