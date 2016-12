14:50 - Le coppie del Belpaese sono solo decime nella classifica del sesso con 121 rapporti all'anno, circa uno ogni tre giorni. I più assatanati del mondo, invece, sono i greci. Forse, complice la crisi economica, hanno deciso di consolarsi così. I nostri vicini ellenici, infatti, lo fanno 164 volte all'anno raggiungendo il gradino più alto del podio nella graduatoria sulla frequenza degli amplessi stilata dal quotidiano tedesco Bild Zeitung.

Senza infamia e senza lode - Seppure redatta da tedeschi, la classifica non fa menzione della freddina Germania. Dopo i caldissimi greci, al secondo posto ci sono i brasiliani e al terzo i russi. Si tratta, chiaramente, di una graduatoria che misura esclusivamente la quantità annuale dei rapporti e non la qualità, ma ci battono pure gli svizzeri, di certo non noti per la passionalità. Più attivi di noi pure gli insospettabili neozelandesi ma solo per un rapporto in più. L'Italia difende comunque la bandiera superando la media mondiale di 103 "incontri ravvicinati" annuali. I meno carnali del pianeta sono i giapponesi che centellinano i rapporti al punto da raggiungere la quota di 48 in 365 giorni.



I primi dieci - Ecco la classifica dei Paesi più attivi sessualmente con il numero dei rapporti annuali.

1. Grecia: 164

2. Brasile: 145

3. Russia: 143

4. Polonia: 143

5. India: 130

6. Messico: 123

7. Svizzera: 123

8. Cina: 122

9. Nuova Zelanda: 122

10. Italia: 121