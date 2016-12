Ida, la nonna più veloce del mondo

11:58 - Newyorkese, 37 chili per 1 metro e 40 centimetri di altezza, 99 anni: è la donna più anziana ad aver corso i 100 metri in una gara certificata stando sotto il minuto, per la precisione 59,8 secondi. La minuta Ida Keeling si fa valere fra atleti forti e allenati, durante i Gay Games di Akron, in Ohio. Un risultato che ha sorpreso la sua La sua stessa allenatrice, che è anche sua figlia, Shelley Keeling. Ma lei, Ida, non si meraviglia: "Il mio medico mi ha detto che sono più sana di una ragazza di 20 anni”, ha detto con il sorriso sulle labbra. A maggio prossimo compirà 100 anni.