Ecco i funamboli delle Dolomiti

12:15 - Atleti da tutto il mondo si sono ritrovati a Misurina (Belluno) per la terza edizione dell'International Highline Meeting di Monte Piana. Qui i funamboli delle montagne si ritrovano per camminare sospesi su una fettuccia di 2,5 cm. E non solo. Per i più ù temerari è possibile riposarsi o trascorrere la notte in compagnia, dormendo nelle amache montate sulle corde. La manifestazione non è di tipo competitivo e ha come scopo il lancio di questa sport estremo e la valorizzazione del territorio, patrimonio Unesco.