17 luglio 2014 Ecco come non si deve lavare la macchina La donna, pompa dell'idropulitrice alla mano, ha la brillante idea di aprire le portiere e dare una bella sciacquata anche agli interni

11:49 - Solo una mania ossessiva per la pulizia o una vendetta sull'auto del marito? Il dubbio resta, ma di sicuro questo video insegna come non si dovrebbe lavare la macchina. La donna infatti, pompa dell'idropulitrice alla mano, ha la brillante idea di aprire le portiere per dare una bella sciacquata anche agli interni.