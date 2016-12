21 aprile 2014 Easter Bonnet Parede, la sfilata pasquale dedicata all'originalità newyorkese Da metà Ottocento, il giorno di Pasqua migliaia di persone prendono d'assalto la 5th Avenue a New York per sfoggiare i copricapo più originali Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:40 - Si chiama Easter Bonnet Parade e ogni anno porta nel giorno di Pasqua migliaia di persone a prendere d'assalto la 5th Avenue a New York per sfoggiare i copricapo più originali. Il tradizionale appuntamento si ripete da metà del 1800: nato come simbolo del cambiamento legato alla Pasqua è oggi l'occasione per mettere in mostra originalità ed esuberanza.