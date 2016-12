20 maggio 2014 E se le muse fossero state magre top model? Ecco i capolavori dell'arte messi a dieta Takepart ha ricreato tele immortali, come la Venere di Botticelli e le Tre Grazie di Raffaello, adeguandole a quelle taglie mini che oggi calcano le passerelle Tweet google 0 Invia ad un amico

08:40 - Addio alle rotondità che hanno reso immortali le muse di Botticelli, Raffaello e Tiziano. I canoni di bellezza, guardando alle passerelle, sono cambiati. E grazie a Lauren Wade di Takepart possiamo ora scoprire cosa ne sarebbe stato di quei capolavori se i grandi artisti del passato avessero avuto a che fare con donne magrissime come le nostre top model. Merito di Photoshop, capace di far scomparire quelle che, allora, non erano affatto considerate imperfezioni.