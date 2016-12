28 febbraio 2014 E dopo tanta attesa... al via i festeggiamenti ufficiali per il Carnevale di Rio Iniziano le sfilate allegoriche tanto attese che, si stima, porteranno nella città carioca oltre un milione di persone provenienti da tutto il mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

16:35 - Dopo tanta attesa fatta di preparativi, prove e due giorni di presentazione delle scuole di samba, iniziano oggi i festeggiamenti ufficiali del celebre carnevale di Rio de Janeiro. L'evento entrerà nel vivo domenica 3 e lunedì 4 marzo, con le tradizionali sfilate che vedranno protagoniste 400 scuole di samba che si esibiranno in tutto il loro splendore. La festa non terminerà ma proseguirà poi con la parata dei bambini martedì 4 marzo per poi concludersi sabato 8, quando i campioni sfileranno nel sambodromo per l'ultima volta.