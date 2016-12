Due bimbi trovano nell'uovo di Pasqua la notizia di un nuovo fratellino

11:33 - Nel giorno di Pasqua, i bimbi di tutto il mondo aprono le proprie uova di cioccolato sperando di trovare una bella bambola o un giocattolo da costruire. Ma quello che hanno trovato i due fratellini, protagonisti del video postato sul web non si avvicina per niente ad un gioco o ad una bambola. Mamma e papà hanno infatti fatto trovare ai due fratellini l'ecografia del loro futuro fratellino o sorellina. Un modo strano e divertente per comunicare una bella notizia.

La reazione dei figli inizialmente è di stupore, ma poi quando la notizia diventa chiara esplodono di felicità urlando e abbracciando la loro mamma. Il video è stato pubblicato online e ha già fatto il giro del mondo commuovendo e facendo sorridere gli utenti del web. L'arrivo del nuovo fratellino o sorellina può suscitare invidia nel fratelli più grandi, ma sicuramente non sarà il loro caso.