Dubai, lo show dei fuochi è da record

12:20 - Lo show pirotecnico avvenuto nella notte di San Silvestro a Dubai è entrato nel Guinness dei primati come il più grande mai realizzato. "Dieci mesi di preparazione ed oltre 500.000 razzi sono stati utilizzati per produrre questo spettacolo di fuochi d'artificio durato 6 minuti circa", ha affermato sul suo sito il Guinness Book of Records, precisando che si tratta di un nuovo record mondiale.

Lo show si è svolto su 96 km di coste, a partire dal grattacielo Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, fino alle isole artificiali di Palm Jumeirah e The World. I proiettili pirotecnici usati sono stati 500mila, lanciati 400 punti e 200 tecnici hanno preparato e supervisionato lo spettacolo. Costo: circa 6 milioni di dollari.