Dubai, ingresso vietato a Rolf Buchholz Respinto l'uomo più tatuato al mondo

20:57 - Si chiama Rolf Buchholz, ha 53 anni, è tedesco ed è noto per avere sul suo corpo 453 piercing e un paio di corna sottopelle, caratteristiche per cui è entrato nel Guinness dei Primati un paio d'anni fa. L'uomo è stato bloccato a Dubai, dove avrebbe dovuto prendere parte a uno show in un night-club, perché gli ufficiali della dogana hanno giudicato la sua presenza un rischio per la sicurezza.

Buchholz, come racconta il sito Rt.com, avrebbe dovuto apparire in uno spettacolo al night Dubai's Cirque le Soir. Il club ha anche inviato due dei suoi addetti per cercare di far entrare il pluritatuato tedesco, ma senza risultato. E alla fine Buchholz ha dovuto far ritorno in aereo nel suo Paese. Neanche il visto degli Emirati Arabi Uniti è bastato per concedergli il via libera per Dubai.