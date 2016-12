25 settembre 2014 Dopo quarant'anni ritrova la sua prima automobile nel bosco dove l'aveva lasciata È accaduto a Mikkeli, in Finlandia. L'uomo aveva abbandonato la sua macchina dietro la casa dei suoi genitori nel 1974 e l'ha ritrovata coperta di muschio Tweet google 0 Invia ad un amico

11:13 - La prima auto non si scorda mai. Lo sa bene Pekka Nummelin, un falegname finlandese che dopo circa quarant'anni è ritornato nel bosco dietro la casa dei suoi genitori per vedere se la sua prima automobile fosse ancora parcheggiata lì. La macchina era esattamente dove l'aveva lasciata lui nell'ormai lontano 1974, con vetri e fari ancora intatti e ricoperta quasi interamente di muschio.

"Mio zio e mio padre mi aiutarono a trainare l'automobile e il bosco dietro casa era il posto più sicuro per custodirla". Così Pekka ricorda l'ultima volta che vide la sua amata prima automobile, una Ford Anglia del 1967 andata in avaria nel corso di un viaggio. L'uomo aveva sicuramente intenzione di andare a riprenderla un giorno, ma in seguito alla morte dei genitori la casa fu abbandonata. E anche se il terreno non fu mai venduto a nessuno, Pekka Nummelin fu trasferito per motivi di lavoro dall'altra parte della città e per quarant'anni ha vissuto lontano da quel luogo. Fino a qualche giorno fa, quando l'uomo si è deciso a fare ritorno nella zona in cui è cresciuto. "Dopo aver camminato attraverso il bosco - racconta Pekka - abbiamo trovato l'auto, ricoperta di muschio. A causa della sua posizione fuori mano, i vetri e i fari erano ancora intatti, dopo ben quaranta anni". Chissà quale sarà il destino della macchina: verrà custodita immobile come un cimelio o dopo una bella sistemata tornerà a mordere l'asfalto?