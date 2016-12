Donatore di sperma sì, ma all'anticaHa 98 figli da donne diverse

18:08 - Che uomo caritatevole Ed Houben... Ha regalato la gioia di avere un figlio a 98 donne. A patto, però, che la donazione di sperma non passasse tramite l'asettico autoerotismo in una clinica ma che si svolgesse con il metodo tradizionale. Il 45enne olandese, che non nega il suo aiuto neanche alle coppie lesbiche, ha perfino un sito web e una casella di posta ad hoc.

Furbo o solidale? - Comunque la si pensi, Ed afferma di agire così in base a una sua personale teoria sulla riproduzione. Secondo lui, il sesso è più efficace di una siringa in laboratorio nel far rimanere una donna incinta.



Certo è che, doppio mento e grassoccio, difficilmente il sedicente filantropo Ed avrebbe avuto altre possibilità di portarsi a letto un tale stuolo di donne. Lui, comunque, insiste nel definirsi un “donatore caritatevole”. L'ultima donna per cui Ed si è virtuosamente sacrificato è un'infermiera tedesca di 28 anni, diciassette in meno di lui.