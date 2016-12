13 marzo 2014 Dimmi cosa mangi e ti dirò dove abiti

12:30 - Dimmi cosa mangi e ti dirò dove abiti. E' un interessante patchwork di cibi quello realizzato dai grafici Caitlin Levin e Henry Hargreaves che hanno creato le mappe dei diversi paesi e continenti del mondo con gli alimenti tipici di quei luoghi. Così se in Francia è il formaggio a farla da padrone, in Italia spiccano salsicce in Calabria e pomodori. Mentre in Australia i gamberi vanno per la maggiore, la Nuova Zelanda è tappezzata di kiwi.