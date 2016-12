1 giugno 2014 Dieci località da sogno: un giro in tutto il mondo alla ricerca della città perfetta Dalla Cina all'Australia, dall'America all'Africa fino ad arrivare in Europa. Le località più ospitali del mondo con paesaggi, climi, spiagge e mare unici Tweet google 0 Invia ad un amico

17:45 - Sarà capitato a molti di pensare alla vacanza dei sogni, magari immaginandosi in città da sogno con il clima ideale, spiagge mozzafiato, e mare cristallino. A rendere più facile la scelta, ci ha pensato il sito ambientalista Mother Nature Network che ha stilato una top ten con le dieci località più "ospitali" del mondo. Tra queste anche qualcuna meno nota come ad esempio Kunming in Cina situata a 1.800 metri sopra il livello del mare o Durban sulla costa orientale del Sud Africa. Presenti anche mete più note come le californiane San Diego e Santa Barbara o Sidney, la metropoli australiana, dove si raggiungono temperatura non superiori a trentacinque gradi con la presenza di una baia e la costa che creano una cornice straordinaria della città. Nella lista anche Lihue, nelle Hawaii, dove la temperatura media tutto l'anno è di ventisette gradi così come a San Paolo in Brasile. Restando in Sud America ecco Medellin in Colombia, dove oltre alle meravigliose spiagge, il clima è costantemente mite nonostante si trovi a latitudini tropicali. Ma per gli europei non è necessario giungere all'altro capo del mondo, infatti, tra le prime dieci compare la Spagna con le Isole Canarie e la splendida città andalusa di Malaga dove il termometro d'estate arriva a toccare i trenta gradi ma in totale assenza di umidità e in inverno non va sotto i quindici. Adesso non resta che preparare la valigia.