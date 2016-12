30 aprile 2014 Design fai da te: idee low cost per nascondere il disordine antiestetico Basta un pò di ingegno e creatività per mettere ordine in casa Tweet google 0 Invia ad un amico

09:12 - Belle da vedere ma sopratutto facili da realizzare. Frutto di un pò di ingegno e di tanta creatività, ecco alcune idee di design fai da te assolutamente low cost da poter realizzare per mettere ordine in casa. Fili elettrici, scarpe, libri, modem, cucce e ciotole non saranno più un problema: grazie a delle soluzioni esteticamente gradevoli e sopratutto utili, sarà possibile far "scomparire" tutti gli oggetti di troppo e mantenere la casa sempre in ordine ottimizzando gli spazi.