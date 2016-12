Dan Bilzerian, donne nude, armi, soldi e poker: il miliardario "amato" su Instagram

14:34 - Donne nude, armi, poker e soldi e l'immancabile gatto, forse l'unico vero amico di Dan Bilzerian. Sono questi i principali soggetti pubblicati su Instagram dal giocatore miliardario di poker, che vive in una lussuosa camera di hotel a Las Vegas, e reso famoso proprio da questo suo stile di vita da playboy, auto-sponsorizzato sul social network: ha infatti quasi 2 milioni di follower. L'ultima foto postata sintetizza la sua vita dissipata, fatta di insana ricchezza e sesso ostentato, e lo mostra nudo su una moto attorniato da due escort con su scritto: "Potresti pensare che sia semplice girare con la motocicletta nudo in casa con a bordo due donne focose, ma non lo è".

In realtà non è la prima volta che i media parlano del 33enne a causa di una sua bravata: tempo fa il giocatore di poker durante uno dei suoi festini ha lanciato da un terrazzo una pornostar in piscina, rompendole un piede.