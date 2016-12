1 aprile 2014 Dalle uova quadrate alla caccia ai Pokemon La Rete cattura tutti i pesci d'aprile A Napoli affissi necrologi del sindaco De Magistris mentre Bologna lancia l'autobus a trazione umana. La Scozia sceglie la guida a destra mentre Fiorito si candida a sindaco. Ecco le burle più in voga nel giorno degli scherzi Tweet google 0 Invia ad un amico

20:48 - Svolta green in stile Flinstones per Bologna: basta motori, i mezzi pubblici si muoveranno grazie alle pedalate dei pendolari. Mentre la Sicilia si prepara a nuove elezioni dopo le dimissioni del governatore Rosario Crocetta. E Napoli si interroga sulla salute del sindaco, Luigi De Magistris, dopo l'affissione di contestati necrologi sui muri della città. Nel mondo, intanto, Google cerca cacciatori di Pokemon mentre in Inghilterra spuntano uova quadrate. Poteri del primo aprile e degli immancabili pesci che hanno invaso la Rete.