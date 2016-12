17 marzo 2014 Dalla Torre di Pisa al Moulin Rouge,

12:38 - Monumenti, fiumi, case e... volti. Il mondo si tinge di verde nel giorno di San Patrizio. In omaggio al patrono dell'Irlanda, da Pisa a Chicago, passando per Madrid e Parigi, il colore della speranza diventa protagonista per un giorno. Tantissime le persone scese in piazza. Non solo irlandesi: come Halloween, la festa di San Patrizio ha ormai da tempo varcato i confini trovando seguaci ovunque, Italia compresa.