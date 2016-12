29 maggio 2014 Dalla Cina la valigia-scooter che va da sola con freni, ruote e acceleratore Inventata da He Liangcai, un contadino cinese, diventa un motorino elettrico che funziona grazie a una batteria. Sette chili di peso, può percorrere fino a 59 chilometri e trasportare due adulti Tweet google 0 Invia ad un amico

10:35 - Viene dalla Cina la valigia elettrica che diventa uno scooter, e che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di viaggiare. A inventarla è stato un contadino cinese, He Liangcai, che ha montato su due ruote il classico portabagagli ha aggiunto manubrio, freni, acceleratore e luci e ha messo insieme il tutto realizzando una valigia a motore, su cui montare per spostarsi da casa all'aeroporto o alla stazione, e poi in giro per il mondo.

Circa sette chili di peso, una piccola batteria ricaricabile per far funzionare il motore, la possibilità di caricare due persone adulte e la capacità di viaggiare, a pieno carico, per circa 59 chilometri. La valigia a motore, come racconta il Daily Mail, è dotata anche di un navigatore Gps e di un sistema antifurto. La valigia è incorporata nel motorino, chi guida ci si siede sopra... e portarsi in giro il bagaglio diventa una piacevole passeggiata.



He ha già fatto una dimostrazione per mostrare a tutti quanto comoda e funzionale sia la sua invenzione: ha percorso la strada che c'è tra la sua abitazione fino alla stazione ferroviaria di Changsha, nella provincia centrale cinese, Hunan, viaggiando per oltre 11 chilometri.



Il Global Times precisa che He ha impiegato dieci anni per realizzare il suo progetto. Ma Mister He non è nuovo a idee geniali: nel 1999 aveva disegnato un sistema di sicurezza per le auto che gli era valso un premio negli Stati Uniti. In quell'occasione, dimenticò la sua valigia mentre stava andando in America a ritirare il riconoscimento. Ed ecco la nuova illuminazione: la valigia che viaggia (quasi) da sola.